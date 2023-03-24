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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يكشف عن الأغنية الرسمية لـ كأس العالم للشباب

صدى البلد

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 20 عام التي ستقام باندونيسيا العام الجاري عن الأغنية الرسمية للبطولة والتي ستشدو بها فرقه Weird Genius الإندونيسية.


وتحمل الأغنية أسم Glorious التي ستكون الأغنية الرسمية لبطولة دائماً ما يتعرّف فيها جمهور المستديرة الساحرة على نجوم الغد وأساطير المستقبل.


وتعد بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عام هي منصة هامة لإكتشاف ألمع مواهب كرة القدم ،
ففي نسخة 2019 على سبيل المثال، نال نجم نادي مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي إيرلينج هالاند جائزة الكرة الذهبية، بينما تألق زميله الحالي في النادي الإنجليزي، خوليان ألفاريز، مع المنتخب الأرجنتيني في نفس النسخة قبل أن يعتلي منصة التتويج في كأس العالم قطر ٢٠٢٢™️. وتشهد دورة 2023 عودة بطولة المواهب الشابة إلى جنوب شرق آسيا للمرة الأولى منذ أن استضافتها ماليزيا عام 1997، وبمشاركة لاعبي 24 منتخباً يتنافسون لإثبات علوّ كعبهم وجدارتهم بنيل لقب أساطير الغد.

اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 20 فرقه Weird Genius الإندونيسية الأغنية الرسمية للبطولة أسم Glorious المنتخب الأرجنتيني

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