بالجهود الذاتية.. افتتاح 5 مساجد بتكلفة 19 مليون جنيه في كفر الشيخ.. صور

شهدت 5 قرى بمحافظة كفر الشيخ افتتاح 5 مساجد، بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ.



وافتتح ياسر الصرادي ، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ، مسجد الشرقي بقرية قراجه، ومسجد الحلافي الكبير بقرية الحلافي بكفر الشيخ، وافتتح الشيخ علي حمدون، مسجد التوحيد، بقرية الحدود، محلة القصب، كما افتتح الشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة قلين، مسجد الرحمة بقرية نشرت، وافتتح الشيخ فؤاد عمر، مدير الإدارة، مسجد الكبير الحلاجين بقرية الحلاجين ، بسيدي سالم.



وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ تم افتتاح 5 مساجد إحلال وتجديد، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير من الأهالي، تم افتتاح مسجد الحلافي الكبير شرق كفر الشيخ، على مساحة 975م، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومسجد الكبير بقرية الحلاجين بسيدي سالم، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون جنيه، ومسجد الرحمة بقرية نشرت بقلين، على مساحة 1205م تقريبا، بتكلفة 6 ملايين و344 ألف جنيه، ومسجد الشرقي بقرية قراجة بكفر الشيخ، على مساحة 1200م، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الحدود محلة القصب بكفر الشيخ، على مساحة 221م، بتكلفة 2مليون جنيه.

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