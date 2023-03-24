أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

علقت تقارير سودانية على نسبة تذاكر جماهير نادي الهلال السوداني، في مباراة الأهلي، بالجولة الحاسمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي الهلال السوداني، يوم 1 أبريل القادم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “سبورتاق” السودانية: “إدارة الهلال السوداني خاطبت الاتحاد الإفريقي ”كاف" من أجل المطالبة بنسبة 5% من سعة الملعب".

وأضافت: “أن نسبة الهلال وفقاً لوجود 50 ألف مشجع هو 2500 تذكرة، بينما يريد الأهلي أن يعطي فريق الهلال السوداني 100 تذكرة فقط وهو ما سيسفر عن أزمة كبيرة”.

الأهلي ضد الهلال السوداني

واختتمت: “تصريحات مسئولي الأهلي استفزت مسئولي الهلال والفريق السوداني يترقب رد كاف بشأن حسم نسبة الحضور الجماهيري”.