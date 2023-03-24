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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحدث كل عام.. ثغرة بمكياج رامز جلال في برنامجه الجديد

رامز جلال
رامز جلال

حالة كبيرة من الجدل، تثار حول مقالب الفنان رامز جلال، كل عام، ومدى مصداقيتها وحقيقة علم الضيوف بطبيعة المقلب قبل تصويره، لاسيما هذا الموسم في برنامج رامز نيفر ايند. 

وهناك خطأ متكرر يقع فيه رامز جلال، في معظم برامج مقالبه، ويحدث كل عام تقريبا، وهو ارتداؤه قناع سيليكون للتخفي، وهو ما حدث هذا العام في برنامج رامز نيفر ايند. 

ويعتبر القناع السيليكون مميز، ويكتشفه أي شخص عن قرب خاصة الممثلين، الذين اعتادوا على هذه الحيل الدرامية في أعمالهم الفنية، وهو ما يجعله يشك بكل سهوله أن الشخصية التي أمامه شخصية مستعارة. 

وعلاوة على القناع السيليكون، فإن رامز جلال، يظهر صوته المميز في فقرات المقلب، حيث لم يستطع تغيير طبقة صوته الأصلي كليًا، وهو ما يجعل اكتشاف شخصيته أمر سهل، خاصة من أصدقائه المقربين. 

 

برومو برنامج رامز نيفر ايند

طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة. 

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه. 

لمشاهدة برومو البرنامج اضغط هنا 

 

رامز جلال وبرنامج «رامز موفي ستار» 

جدير بالذكر أن أحدث برامج المقالب لـ الفنان رامز جلال كان برنامج «رامز موفي ستار» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي تزامن مع عام 2022 الميلادي، وكان مع النجم العالمي فان دام، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية.

 

رامز جلال وفيلم أخى فوق الشجرة

من جهة أخرى، احتفل الفنان رامز جلال بعرض فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة"، وشاركه البطولة، كلًا من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، والعمل من إنتاج وليد صبري، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

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