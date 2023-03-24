خلال أول أسبوع من رمضان.. الصحة: قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية المجانية بجميع المحافظات جاءت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لكل المصريين، وعددها 34 قافلة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن الهدف من تلك القافلة الصحية هي الوصول بالخدمة الصحية الكريمة بالمناطق النائية والبعيدة والتي لا يتوفر بها أماكن ثابتة لتقديم الخدمة الصحية، موضحا أنه سيتم إطلاق 8 قوافل فى مناطق بمحافظة أسوان والبحيرة والدقهلية والقاهرة والمنوفية وبني سويف وسوهاج ومطروح.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن بقية القوافل ستكون فى محافظات الشرقية وبنها ودمياط الجديدة، لافتا إلى أن تلك القوافل تستمر لمدة يومين، وتضم كل التخصصات، مثل: الأطفال وأمراض النساء والتوليد والأنف والأذن والباطنة.