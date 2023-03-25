رئيس مياه القناة :انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط الأمطار لمواجهة المتغيرات المناخية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن انتشار فرق الطوارئ ومعدات وسيارات شفط المياه الفاكيوم، والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، والتغيرات المناخية، لمواجهة الأمطار او أي إحداث طارئة.



وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم انتشار كامل لسيارات شفط مياه الأمطار، مساء اليوم الجمعة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار قد تظهر خلال الفترة المقبل، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بالإضافة الي متابعة حالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات في المواقع الهامة، لافتا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة متدربون علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، بالإضافة الي المتابعة علي شبكات الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب والمحطات الرفع، مستوى في قطاعات ومناطق إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.