باتشيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. والفوز مهم للفراعنة

أشاد البرتغالي جايمي باتشيكو ، المدير الفني لفريق بيراميدز ، بفوز المنتخب الوطني على حساب مالاوي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وقال باتشيكو في تصريحات خاصة لبرنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المباراة كانت جيدة خاصة أن لاعبي منتخب مصر تحكموا في الإيقاع ولكن في بعض الأحيان كان هناك أخطاء في التمرير.



وأضاف:" الدوافع كانت أفضل للاعبي منتخب مصر ولكن المهم تحقيق الفوز في مشوار التصفيات".



وأثنى باتشيكو بقدرات محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي قائلاً:" صلاح من أفضل لاعبي العالم وأنا أحبه لأنه يحافظ على تألقه".