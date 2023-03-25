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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب مالاوي: ليس لدي خطة لإيقاف محمد صلاح

صدى البلد

قال ماريو مارينكا مدرب منتخب مالاوي: "نلعب كل مبارياتنا بتكتيك متكامل لإيقاف خطورة المنتخبات التي تواجهنا، لكن لا توجد لدينا خطة لإيقاف نجم بعينه مثل صلاح في مصر وساديو ماني في السنغال وكيتا في غينيا".

وأضاف مدرب مالاوي في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ومالاوي: "إن منتخب مصر الذي شاهدناه أمس ليس هو منتخب مصر الذي شاهدناه في أول جولتين، المنتخب المصري صار يلعب بسرعة كبيرة وكان يلعب بشكل أبطأ في الماضي".

 

وحقق منتخب مصر فوزًا هامًّا على منتخب مالاوي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في تصفيات أفريقيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا المجموعة مؤقتًا، بينما يظل رصيد مالاوي عند 3 نقاط، وينتظر الفريقان لقاء العودة الذي سيقام الثلاثاء المقبل 28 مارس، ويتواجد في نفس المجموعة فريقي غينيا وأثيوبيا، وكلا الفريقين يمتلكان في رصيدهم 3 نقاط.

 

منتخب مصر محمد صلاح الدفاع الجوي المنتخب المصري استاد الدفاع الجوى

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