إعلان عاجل.. الخارجية الأمريكية ترفض التطبيع مع دولة عربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده "لن تطبع مع نظام الرئيس السوري الأسد، ولن تشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، على حد تعبيره.

ونقل موقع "I24" عن المتحدث قوله: "نواصل حث أي شخص يتعامل مع دمشق على التفكير بإخلاص في كيفية أن يساعد تواصله مع النظام على توفير احتياجات السوريين المحتاجين وفي تقريبنا من حل سياسي للأزمة"، مؤكدا على أنه "في أي تعامل مع النظام السوري يجب اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين حال الشعب في سوريا".

ودعا المتحدث شركاء الولايات المتحدة "إلى المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، بما في ذلك من خلال توسيع استخدام المعابر الحدودية".

وفي نوفمبر 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.