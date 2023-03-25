أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ

كشف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، سبب إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب العملاق البافاري.



كان نادي بايرن ميونخ، أعلن أمس الجمعة إقالة ناجلسمان من تدريب الفريق، وتعيين توماس توخيل خلفا له.



وقال أوليفر كان في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي:" عندما تعاقدنا مع ناجلسمان في صيف عام 2021، كنا مقتنعين بأننا سنعمل معه على المدى الطويل، وكان هذا هدفنا جميعا حتى النهاية".



أضاف:"ناجلسمان يشاركنا تطلعاتنا للعب كرة قدم ناجحة وجذابة، لكن الآن توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الجودة في تشكيلتنا - على الرغم من لقب الدوري الألماني العام الماضي - تراجعت كثيرا بعد كأس العالم، لعبنا بشكل أقل نجاحا وأقل جاذبية".



واصل:"ألقت التقلبات الكبيرة في الأداء بظلال من الشك على أهدافنا لهذا الموسم، وكذلك على أهدافنا للمستقبل، هذا هو سبب تصرفنا الآن".



اختتم:" شخصيا وبالنيابة عن بايرن ميونخ، أود أن أشكر ناجلسمان وطاقمه التدريبي، وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".