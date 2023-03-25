عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوليفر كان يكشف سبب إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن ميونخ

يوليان ناجلسمان
يوليان ناجلسمان

كشف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، سبب إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب العملاق البافاري.


كان نادي بايرن ميونخ، أعلن أمس الجمعة إقالة ناجلسمان من تدريب الفريق، وتعيين توماس توخيل خلفا له.
 

وقال أوليفر كان في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي:" عندما تعاقدنا مع ناجلسمان في صيف عام 2021، كنا مقتنعين بأننا سنعمل معه على المدى الطويل، وكان هذا هدفنا جميعا حتى النهاية".
 

أضاف:"ناجلسمان يشاركنا تطلعاتنا للعب كرة قدم ناجحة وجذابة، لكن الآن توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الجودة في تشكيلتنا - على الرغم من لقب الدوري الألماني العام الماضي - تراجعت كثيرا بعد كأس العالم، لعبنا بشكل أقل نجاحا وأقل جاذبية".
 

واصل:"ألقت التقلبات الكبيرة في الأداء بظلال من الشك على أهدافنا لهذا الموسم، وكذلك على أهدافنا للمستقبل، هذا هو سبب تصرفنا الآن".
 

اختتم:" شخصيا وبالنيابة عن بايرن ميونخ، أود أن أشكر ناجلسمان وطاقمه التدريبي، وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".

أوليفر كان بايرن ميونخ ناجلسمان توماس توخيل يوليان ناجلسمان كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل.. علي جمعة يجيب

دعاء الصائم عند فطره.. احرص على هذه الكلمات النبوية التي لاترد

أرخص سيارة عائلية في مصر

ترجع الفراخ ثالث أيام رمضان .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25 مارس 2023

سفرة رمضان|صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة والحلو كنافة عثمانلية

سُحب رعدية وأمطار| تفاصيل حالة الطقس ثالث أيام رمضان.. وهذا موعد انتهاء الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو .. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الحساسية

بملابس ملفتة... طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ