مصرع 23 شخصًا وفقدان 4 آخرين جراء إعصار مسيسيبي

أعلنت السلطات المحلية في ولاية مسيسيبي الأمريكية، إن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب إعصار "مدمر" وعواصف رعدية قوية اجتاحت الولاية، في وقت متأخر من يوم الجمعة ، مما خلف أضرارًا على مساحة أكثر من 100 ميل.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" قالت وكالة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهامفريز.

و أصدرت الوكالة سلسلة من تحذيرات الإعصار في المقاطعات في جميع أنحاء الولاية.

وقال حاكم الولاية تيت ريفز على تويتر: "كثيرون في مسيسيبي يحتاجون إلى صلاتكم وحماية الله الليلة، لقد قمنا بتعزيز الدعم الطبي وزيادة عدد سيارات الإسعاف وغيرها من فرق الطوارئ للمتضررين. وعمليات البحث والإنقاذ نشطة ".

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في مسيسيبي على حسابها بموقع "تويتر" اليوم السبت إنه إلى جانب وفاة 23 حالة على الأقل ، تم الإبلاغ عن عشرات الإصابات، فضلا عن أربعة مفقودين.