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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يجتمع مع عمر مروان لمتابعة جهود وزارة العدل

صدى البلد

صرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي؛ بأن الاجتماع لمتابعة جهود وزارة العدل، في سرعة انجاز قضايا المواطنين المطروحه بالمحاكم، في إطار  التطوير الشامل في منظومة التقاضي بالدولة.

وتابع الرئيس في هذا السياق ، منظومة تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على انجاز القضايا المتأخرة ، وإنهاء تكدسها خاصة في المحاكم الابتدائية حيث لم يجد قضايا في المحاكم الابتدائية سوى ست دعوه اسرة قبل عام 2021 و 2227 دعوة مدنيه قبل عام2020 وهو ما يمثل طفرة الملموسة مقارنة ب الأوضاع الذي سادت لفترة طويلة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن جهود القضاة في سرعة انهاء قضايا المواطنين؛ معربا عن تطلعه لمواصلة هذا الاداء الكفئ بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة في المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي حيث  يتم الانتهاء من جميع القضايا خلال العام القضائي الحالي ولا يتبقى امامها سوى العقد الثالث من الالفية الجاريه وذلك الامر يعمل على حماية حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزه في المجتمع. 

كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة أبنية ومقار المحاكم الحالية في جميع المحافظات ورفع كفاءة الجانب  التقني وتطبيق الذكاء الأصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية .

كما وجه الرئيس بتعزيز إستخدام التقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي من شأنها  أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا ؛ كما أضطلع سيادته بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية  والتي ستضم مجمع مركزي للمحاكم  ومركز دراسات وغيرها من المنشاءات الخدمية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع وزارة العدل احمد فهمي القضاء

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