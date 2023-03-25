يد برونزية وعصا سحرية.. آثار عمرها 3500 عاما حيرت العلماء

في عام 2017 ، اكتشف علماء الآثار في سويسرا اكتشافًا محيرًا ولكنه قد يكون مهمًا للغاية، إذ عثروا على يد برونزية عمرها 3500 عاما مدفونة داخل قبر قديم وكانت تحمل سوار ذهبي حول المعصم.

آثار غامضة

ووفقا لمجلة “اي اف ال ساينس” العلمية، كانت هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يُكتشف فيها العلماء شيء مثل هذه القطعة في أوروبا.

لذلك لم يكن الباحثون متأكدين مما كانوا يتعاملون معه ويبدو أن القطعة المزخرفة كانت رمزًا للقوة ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت جزءًا من تمثال أكبر أو ما إذا كانت الزخرفة العلوية لعصا.

أجرت دائرة الآثار في "كانتون برن" تحليلاً علمياً مفصلاً للقطعة الغريبة وحدد تأريخهم الأولي للكربون أنها ترجع إلى ما بين 1500 و 1400 قبل الميلاد ، حول العصر البرونزي الأوسط في أوروبا .

يشير هذا التأريخ إلى أنه ربما يكون أقدم قطعة برونزية في العالم تمثل جزءًا من جسم الإنسان إذا كان تمثالًا بالفعل ، فقد يكون أقدم تمثال برونزي في أوروبا.

يد برونزية غامضة

وقالت دائرة الآثار في "كانتون برن" في بيان صحفي: “على حد علم المتخصصين السويسريين والألمان والفرنسيين ، لم يكن هناك تماثيل مشابهة تعود إلى العصر البرونزي في أوروبا الوسطى”.

وتابع في وصف القطعة: “إذن إنها قطعة فريدة، وهذه اليد التي ترجع إلى العصر البرونزي وجدت في مقبرة بريليس القديمة”.

تم اكتشاف ما يسمى بـ "يد بريل" لأول مرة بالقرب من بحيرة بيل في مقاطعة برن الغربية في خريف عام 2017 ، إلى جانب خنجر من البرونز وضلع بشري.

بعد ذلك ، في صيف 2018 ، اكتشف علماء الآثار في الموقع نفسه بقايا هيكل عظمي لرجل بدا وكأنه مدفون فوق بناء حجري أقدم بكثير. احتوت قبره أيضًا على بروش من البرونز وزخرفة شعر برونزية وبقايا صفيحة ذهبية ، ربما كانت أيضًا جزءًا من اليد البرونزية.

من خلال الكشف عن هوية هذا الرجل الغامض ، يعتقد الباحثون أنهم قد يكونون قادرين على فك المعنى وراء اليد البرونزية غير العادية.