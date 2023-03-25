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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم حظر الاستخدام الحكومي للتطبيق|وزير دفاع بريطانيا يُدافع عن استخدام وزارته لـ«تيك توك»

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني

دافع وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم السبت عن استخدام وزارته لتطبيق مشاركة الفيديو الصيني TikTok على الرغم من حظره من الأجهزة الحكومية ، قائلًا إن التطبيق يساعد على إيصال أنشطة القوات البريطانية على مستوى العالم.
 في وقت سابق من شهر مارس، منعت حكومة المملكة المتحدة المسؤولين من تثبيت TikTok على الأجهزة الحكومية لأسباب أمنية. ومع ذلك ، لا ينطبق الحظر على الأجهزة الشخصية.
 

وقال والاس في بيان: "تم تنفيذ حساب وزارة الدفاع (MOD) على TikTok للتواصل عالميًا مع الجهود المستمرة للقوات المسلحة البريطانية ، بما في ذلك عملنا مع تسع دول شريكة ، لتدريب الجنود الأوكرانيين وإعدادهم للقتال في الخطوط الأمامية'. نشرت على موقع البرلمان البريطاني.

اضاف والاس أيضًا إن نموذج النشر الخاص بوزارة الدفاع أتاح لموظفي الوزارة فرصة لمشاركة المحتوى على TikTok دون تسجيل الدخول إلى التطبيق عند استخدام جهاز رسمي.


وتابع "يتم تسليم الاتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أنظمة منفصلة من خلال عدد صغير من موظفي الاتصالات، ويتم تسليم اتصالات TikTok ، مثل جميع وسائل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، عبر برامج طرف ثالث ولا يتم استخدام أي أجهزة حكومية (أو شخصية) لنشر أو مراقبة منصة مباشرة.
 

وحاليًا ، يُحظر أيضًا الوصول إلى TikTok من الأجهزة الحكومية في أكثر من نصف الولايات الأمريكية بسبب مخاوف أمنية بشأن بيانات المستخدم التي يتم الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية. 

بالإضافة إلى ذلك ، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمكن أن يسمح للحكومة الأمريكية بحظر TikTok أو أي تطبيق أجنبي آخر إذا كان يُعتقد أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وفي فبراير ، تم حظر استخدام TikTok من قبل الحكومة الكندية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان على جميع الأجهزة التي يستخدمها موظفوهم في العمل.

إسرائيل نتنياهو وزير الدفاع بنيامين نتنياهو تل أبيب

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