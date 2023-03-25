بعد تطويره .. آلاف المصلين يؤدون التراويح بـ مسجد عمرو بن العاص

رصد موقع صدى البلد، كواليس أداء الآلاف من المصلين، صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، في ثالث أيام شهر رمضان 2023.

وشهد مسجد عمرو بن العاص، أجواء رمضانية وروحانيات إيمانية، بعد فتح المسجد أمام المصلين بداية من شهر رمضان 2023، بعد الانتهاء من عملية الترميم والتجديد التي حدثت للمسجد.

وأوضح يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، أن الوزارة أمدت المسجد بمجموعة من القراء في صلاة التراويح، ومنهم المبتهل محمد الجزار، الحائز على المركز الأول على مستوى العالم في الإنشاد الديني.

وقال إنه “سيكون في المسجد كل يوم خاطرة دعوية في التراويح، وسنقوم بعمل ختمة قرآن في التراويح والتهجد”.

وأكد أحد المصلين أنهم معتادون على الصلاة في شهر رمضان في هذا المسجد، وقال آخر: “كنا محرومين من المسجد أثناء إغلاقه في عملية التطوير، ونشعر بأنه قطعة من الحرم الشريف".

وعبر بعض المصلين عن فرحته أن أعمال التطوير تضمنت جميع الأماكن الأثرية بالمسجد، ورفع كفأءة شبكة منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكة الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية، وتوسعة المدخل الرئيسي للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون 30 مترا، بالإضافة إلى إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين والمصلين.

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