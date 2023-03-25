عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد تطويره .. آلاف المصلين يؤدون التراويح بـ مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

رصد موقع صدى البلد، كواليس أداء الآلاف من المصلين، صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، في ثالث أيام شهر رمضان 2023.

وشهد مسجد عمرو بن العاص، أجواء رمضانية وروحانيات إيمانية، بعد فتح المسجد أمام المصلين بداية من شهر رمضان 2023، بعد الانتهاء من عملية الترميم والتجديد التي حدثت للمسجد.

وأوضح يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، أن الوزارة أمدت المسجد بمجموعة من القراء في صلاة التراويح، ومنهم المبتهل محمد الجزار، الحائز على المركز الأول على مستوى العالم في الإنشاد الديني.

وقال إنه “سيكون في المسجد كل يوم خاطرة دعوية في التراويح، وسنقوم بعمل ختمة قرآن في التراويح والتهجد”.

وأكد أحد المصلين أنهم معتادون على الصلاة في شهر رمضان في هذا المسجد، وقال آخر: “كنا محرومين من المسجد أثناء إغلاقه في عملية التطوير، ونشعر بأنه قطعة من الحرم الشريف".

وعبر بعض المصلين عن فرحته أن أعمال التطوير تضمنت جميع الأماكن الأثرية بالمسجد، ورفع كفأءة شبكة منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكة الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية، وتوسعة المدخل الرئيسي للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون 30 مترا، بالإضافة إلى إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين والمصلين.

 

1b8275aa-3794-4a82-b16c-a76b965a7cbe
1b8275aa-3794-4a82-b16c-a76b965a7cbe
2ad19e6c-570b-4deb-821c-fc2881e822c8
2ad19e6c-570b-4deb-821c-fc2881e822c8
3a37d50c-011f-4232-91eb-7e6698af0c06
3a37d50c-011f-4232-91eb-7e6698af0c06
8e10d535-55b3-43a4-94b7-778f754d5635
8e10d535-55b3-43a4-94b7-778f754d5635
41be1107-ee8e-4e36-8a26-ab1d6d48e338
41be1107-ee8e-4e36-8a26-ab1d6d48e338
66a67e37-9771-4d5d-98aa-655b83c97ea0
66a67e37-9771-4d5d-98aa-655b83c97ea0
461ceb99-377e-4410-8f39-7ef5f32d0c5d
461ceb99-377e-4410-8f39-7ef5f32d0c5d
5870d153-92b1-472b-b93e-e6b57a5284aa
5870d153-92b1-472b-b93e-e6b57a5284aa
6857c28d-cc06-46c1-a639-107f1a4f0268
6857c28d-cc06-46c1-a639-107f1a4f0268
8255a19e-c6c5-4a22-bc9d-15356cc2775c
8255a19e-c6c5-4a22-bc9d-15356cc2775c
942290e5-0d92-4642-abbd-4e11e27a01ee
942290e5-0d92-4642-abbd-4e11e27a01ee
b8a42fa1-79a4-46ef-bd6c-b1e0c0dc9d88
b8a42fa1-79a4-46ef-bd6c-b1e0c0dc9d88
e4e94855-98d3-4f2e-ae07-27cece307467
e4e94855-98d3-4f2e-ae07-27cece307467
e757e2f2-f08b-4fb8-a9c7-cccb076a1bc8
e757e2f2-f08b-4fb8-a9c7-cccb076a1bc8
العشاء التراويح مسجد عمرو بن العاص شهر رمضان الترميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ترشيحاتنا

إطلاق سراح بطل فيلم 'فندق رواندا' روساباجينا وسط ترحيب أمريكي

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اعتذري لهم .. تعليق صادم من رامز جلال بعد حلقة ياسمين عز

وزارة التربية والتعليم تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

بعد احتجاجات فرنسا الأخيرة.. إصابة شرطي ومتظاهر في اشتباكات اليوم

بعد تطويره .. آلاف المصلين يؤدون التراويح بـ مسجد عمرو بن العاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير كارثي .. هذا مايحدث لجسمك عند التدخين عقب الإفطار مباشرة

يد برونزية وعصا سحرية.. آثار عمرها 3500 عاما حيرت العلماء

اكتشاف معبد في المطرية داخله تماثيل فرعونية تثير التساؤلات.. ما الحكاية؟

رسالة الإمام الحلقة 3|استقبال حافل للإمام الشافعي في مصر ويحرج ابن أمير المؤمنين

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ