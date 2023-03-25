اعتذري لهم .. تعليق صادم من رامز جلال بعد حلقة ياسمين عز

عرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة من حلقات برامج رامز نيفر إند، وحلت الإعلامية ياسمين عز ضيفة على رامز جلال فى حلقة جديدة شهدت الكثير من الكواليس الكوميدية والتعليقات الساخرة من رامز جلال.





وبعد عرض الحلقة وتصدرها التريند بسبب تعليقات رامز جلال الساخرة من ياسمين عز خلال الحلقة حرص رامز على طرح صورة جديدة تجمعه بياسمين فى كواليس الحلقة وعلق عليها قائلا: شايفه الستات دول …..اعتذرلهم

تفاصيل برنامج رامز جلال

يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه.