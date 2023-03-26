مواجهة ظاهرة انتشار الطلاق على طاولة حقوق الشيوخ.. اليوم

تشهد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد هيبة، اليوم الأحد، عقد اجتماعاً عقب الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن “ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري العوامل والآثار وطرق المواجهة”.

يأتي ذلك خلال لجنة مشتركة من حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف، بحضور ممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراح النائب مؤمن معاذ بشأن “عودة طائرة مصر للطيران إلى محافظة الوادي الجديد”.