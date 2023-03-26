عامل متجر بريطاني يقاوم عصابة من اللصوص ببسالة

كشفت لقطات صورتها أحد كاميرات المراقبة، عامل بمتجر في مقاطعة ويست ساسكس البريطانية، وهو يقاوم ببسالة عصابة من اللصوص حاولوا سرقة متجره.

وتوضح اللقطات، عامل المتجر وهو يواجه اللصوص بشجاعة دون خوف لمنعهم من سرقة المتجر ويفسد عليهم خططهم الشريرة.

شجاعة عامل

وتبين اللقطات المنشرة عبر صحيفة "ديلي ميل"، زعيم العصابة وهو يدخل المتجر المستهدف مرتدياً سترة زرقاء ووجهه مخفي، ليصعد اللص فوق مكتب عامل المتجر، لمهاجمته، لكن العامل دفعه بكل قوة للدفاع عن المتجر الذي يعمل به دون خوف أو تردد.

وحاول اللصوص مهاجمة عامل المتجر عدة مرات وتهديده عبر تكسير زجاج المتجر بعصا البيسبول، ليتمكنوا في النهاية من سرقة المتجر، بالرغم من مقاومة العامل الشجاع.

ولكن سرعان ما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على العصابة، فور إبلاغ صاحب المتجر بالحادث، الذي أظهر فيه عامل المتجر شجاعته للحفاظ على المتجر الذي يعمل به.