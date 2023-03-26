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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: أتمنى مشاركة العناصر الجديدة مع منتخب مصر

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن لديه بعض الملاحظات على مباراة المنتخب الوطني أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، والتي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش .

و قال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN" :" تشكيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أمام مالاوي كان خاطئاً، وكنت أتمنى مشاركة العناصر الجديدة، مثل مصطفى فتحي وأحمد الشناوي وغيرهم".

وأضاف رضا عبد العال: “هناك علامة استفهام حول أداء مع الفراعنة خلال المباراة”

رضا عبد العال كأس الأمم الافريقية محمد صلاح فيتوريا كهربا

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