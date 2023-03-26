انطلاق حفلات ليالي المقامات الروحية ببيت السناري.. الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها الثامنة من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وذلك يومياً خلال الفترة من 30 مارس حتى 3 إبريل 2022، في تمام التاسعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتكون برنامج الحفلات من أغاني تراثية وبرامج موسيقية متنوعة، تمزج بين الفن والروحانية، وتحمل في طياتها الثقافة المصرية الأصيلة، ويشارك في الحفلات فرق فنية وتراثية، فيحيي حفل الافتتاح فرقة سماع للإنشاد وفرقة الحور.

وتتواصل الحفلات مع الفنانة منال محيي الدين عازفة الهارب، وفرقة أنامل شرقية، يوم الجمعة 31 مارس. وتحيي فرقة الساقي للإنشاد الديني، حفل يوم السبت 1 أبريل. ويقدم الفنان الكبير حسن شرارة وفرقته سداسي شرارة، سهرة مميزة، يوم الأحد 2 أبريل، وتُختتم الليالي بحفل فرقة رسالة سلام، الاثنين 3 أبريل.

الحفلات رؤية وإخراج انتصار عبد الفتاح؛ الذي أكد أهمية ودور الليالي في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوضيح مكانة الفن الهادف في المجتمع، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

تأتي هذه الحفلات الفنية في شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بهذا الشهر المبارك، ونشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري، وهي حفلات مجانية.