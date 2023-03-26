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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرقابة المالية السويسرية: كريدي سويس يواجه إجراءات تأديبية

صدى البلد

قالت هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA إنها تدرس اتخاذ إجراء تأديبي ضد مديري كريدي سويس (CSGN.S) بعد أن تم إنقاذ ثاني أكبر بنك في سويسرا الأسبوع الماضي من قبل UBS (UBSG.S).

وقالت رئيسة الرقابة المالية السويسرية مارلين أمستاد لصحيفة "أم زونتاج" السويسرية إنه 'لا يزال مفتوحًا' بشأن ما إذا كان سيتم بدء إجراءات جديدة ، لكن التركيز الرئيسي للهيئة التنظيمية كان على 'المرحلة الانتقالية للتكامل' و 'الحفاظ على الاستقرار المالي'.

وافق يو بي اس على شراء  كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.26 مليار دولار) من الأسهم قبل أسبوع وتحمل ما يصل إلى 5 مليارات فرنك من الخسائر في عملية اندماج صممتها السلطات السويسرية خلال فترة اضطراب السوق في الخدمات المصرفية العالمية.

وامتنع كريدي سويس يوم الأحد عن التعليق على تصريحات رئيس فينما عندما سألته رويترز عن الرد.

وردا على سؤال عما إذا كانت الرقابة المالية تبحث في مساءلة مديري كريدي سويس الحاليين عن انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا ، قالت أمستاد إنها 'تدرس الخيارات'.

ونقلت صحيفة إن زد زد زد عن أمستاد قوله: 'كان لدى CS مشكلة ثقافية ترجمت إلى نقص في المسؤوليات' ، مضيفًا: 'تم ارتكاب العديد من الأخطاء على مدى عدة سنوات'.

وقال أمستاد إن فينما أجرت ست 'إجراءات إنفاذ' عامة ضد بنك كريدي سويس في السنوات الأخيرة.

وقالت عن تحركاتها السابقة 'لقد تدخلنا واستخدمنا أقوى أدواتنا'.

ودافع أمستاد أيضًا عن قرار سويسرا بشطب 16 مليار فرنك سويسري من ديون كريدي سويس الإضافي من المستوى 1 (AT1) ، إلى الصفر كجزء من اندماج الإنقاذ القسري.

وقال أمستاد 'صكوك AT1 تنص تعاقديًا على أنه سيتم شطبها بالكامل في حالة حدوث حدث إطلاق ، ولا سيما منح دعم حكومي استثنائي'.

'تم إنشاء السندات على وجه التحديد لمثل هذه الحالات'.

في مقابلة منفصلة مع صحيفة SonntagsZeitung السويسرية ، دافع المدير التنفيذي لشركة FINMA Urban Angehrn عن دورها في التعامل مع Credit Suisse قبل الاستحواذ.

وقال: 'لقد تدخلنا باستمرار في هذه الحالات ، واستخدمنا أدواتنا ، وكان لها تأثير'. واضاف 'نحن لا ندير البنك ، تلك المسؤولية تقع على عاتق مجلس الادارة وادارة البنك'.

وقال أنغيرن أيضًا إن هناك مناقشات مفتوحة حول توسيع كفاءات FINMA ، مثل قدرتها على إصدار غرامات ، والتي لا تمتلكها حاليًا على الرغم من امتلاكها 'أدوات حادة'.

'ليس لدينا' نظام كبار المديرين '، والذي يمكن أن يساعد في مسألة مسؤولية المدير ، و FINMA محدودة في إبلاغ الحالات.'

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