وان ويب البريطانية تكمل أسطولها لمنافسة ستارلينك في تقديم الإنترنت الفضائي عالميا

أطلقت شركة "وان ويب" البريطانية للاتصالات (OneWeb) آخر 36 قمرا صناعيا من كوكبة تضم 616 قمرًا، والتي تُمكّنها من منافسة شركة "ستارلينك" -المملوكة للملياردير ورائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك- في تقديم تغطية عالمية من الإنترنت الفضائي هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نيل ماسترسون - في مقابلة نقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية - "هذه ثمرة قدر هائل من العمل الشاق، ومن الواضح أننا مررنا ببعض القضايا الجيوسياسية على مدار العام الماضي، لكن فريق العمل أثبت أنه مرن للغاية".

وأضاف ماسترسون أن شركة "وان ويب" صار لديها الآن ما يكفي من المركبات الفضائية سريعة التحليق في المدار الأرضي لتقديم نطاق الإنترنت العريض للشركات والعملاء الحكوميين في الولايات الأمريكية بدايةً من شهر مايو، ثم في نهاية المطاف، التغطية العالمية بحلول نهاية عام 2023.