عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن القومي: بايدن ملتزم بالإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا

مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي الأمريكي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، في أعقاب الهجمات التي تدعمها إيران.

وأضاف كيربي، في مقالة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنعمل دائمًا للدفاع عن قواتنا ومنشآتنا"، مشيرا إلى بايدن ملتزم "تمامًا" بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، حيث يتمركزون لصد أي فلول من داعش.

وتابع كيربي: "المهمة ضد داعش لن تتغير، لدينا أقل من 1000 جندي في سوريا يسعون وراء ذلك التنظيم الذي لا يزال يقاوم ولا يزال خطيرًا".

وقال مسؤولون أمريكيون إن جماعة مدعومة من إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول آخر، ووجه بايدن القوات الأمريكية بالرد في نفس اليوم بضربات جوية دقيقة.

وأشار كيربي اليوم الأحد إلى أن بايدن تصرف "بسرعة وجرأة"، قائلاً إن تحركًا أمريكيًا إضافيًا لم يُستبعد.

وأضاف كيربي: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية اتخاذ إجراء أمريكي إضافي إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري الاستمرار في حماية قواتنا ومنشآتنا، سنواصل ذلك وسيتم إرسال هذه الرسالة بصوت عالٍ وواضح".

وتابع: "لقد أظهرنا هنا هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة ستعمل دائمًا بشكل حاسم لحماية شعبنا".
 

الولايات المتحدة الخدمة الأمريكية القوات الأمريكية سوريا شرق سوريا داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

عاجل| أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إقالته

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وإنبي

غدا.. لاعب كرة قدم شهير أمام محكمة الأسرة بسبب قضية «إثبات نسب»

نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.. بيان مشترك للمعارضة الإسرائيلية بشأن إقالة وزير الدفاع

أنا آسف.. مؤدي المهرجانات أبو ليلة يعتذر على الهواء لهذا السبب

خصم 70% على سعر هيونداي توسان 2023 .. تفاصيل

قنصل إسرائيل في نيويورك يتقدم باستقالته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ حكم قضائى عليها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات

الكتيبة 101 الحلقة 4.. السيطرة على محطة كهرباء سيناء بعد هجوم الإرهابيين

حسن الخاتمة|وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة وزوجها ينعيها بكلمات مؤثرة

مسلسل ستهم الحلقة 4.. روجينا ترفع قضية على جهاد سعد للمطالبة بميراثها

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ