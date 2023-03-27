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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن جثمان فتاة وحجز شقيقها بمستشفى سوهاج الجامعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان فتاة اقتربت خُطى عُمرها من الـ20 عامًا، كانت قد لقيت مصرعها عقب تعرضها لحادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بينما أصيب شقيقها طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، باشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل، على الطريق الزراعي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بين تروسيكل وموتوسيكل، ووجود متوفية ومُصاب.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعوة "فاتن. م. ا- 19 عامًا، وإصابة المدعو عماد. م. ا- 15 عامًا- باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيمن واشتباه كسر بقاع الجمجمة"؛ إثر تعرضهما لتصادم موتوسيكل وتروسيكل على الطريق الزراعي دائرة المركز.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى جرجا؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي، وتم التحفظ على جثمان الفتاة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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التصريح بدفن جثمان فتاة وحجز شقيقها بمستشفى سوهاج الجامعي

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