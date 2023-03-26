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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال رمضان.. سوهاج توزع 2100 وجبة إفطار يوميًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وجبات افطار صائم
وجبات افطار صائم بسوهاج

يُنظم التحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فعاليات موائد "فرحة رمضان"، بعدد من مراكز محافظة سوهاج لتوزيع وجبات إفطار بإجمالي 2100 وجبة إفطار يوميًا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف، وتوجيهات القيادة السياسية بدعم العمل الأهلي التنموي، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

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وجبات افطار صائم بسوهاج

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IMG-20230326-WA0014
IMG-20230326-WA0010
IMG-20230326-WA0010
IMG-20230326-WA0013
IMG-20230326-WA0013

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات لخروج الموائد بالشكل اللائق.

جدير بالذكر أن موائد "فرحة رمضان" تتضمن عددا من الفعاليات منها (توعية – إفطار – حفل – مسابقات ذات هدايا قيمة)، وذلك داخل خيمة مجهزة بكل مركز من المراكز المستهدفة.

ويتم تقديم 600 وجبة يوميًا بمركز سوهاج، و250 وجبة بكل من "البلينا، والمراغة، وقرية فزارة بالمراغة، وقرية نزلة عمارة بطهطا، وجرجا، ودار السلام"، على أن يتم توصيل الوجبات إلى المنازل لأصحاب الهمم، وكبار السن.

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