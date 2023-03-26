خلال رمضان.. سوهاج توزع 2100 وجبة إفطار يوميًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية

يُنظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فعاليات موائد "فرحة رمضان"، بعدد من مراكز محافظة سوهاج لتوزيع وجبات إفطار بإجمالي 2100 وجبة إفطار يوميًا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف، وتوجيهات القيادة السياسية بدعم العمل الأهلي التنموي، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وجبات افطار صائم بسوهاج

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ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات لخروج الموائد بالشكل اللائق.

جدير بالذكر أن موائد "فرحة رمضان" تتضمن عددا من الفعاليات منها (توعية – إفطار – حفل – مسابقات ذات هدايا قيمة)، وذلك داخل خيمة مجهزة بكل مركز من المراكز المستهدفة.

ويتم تقديم 600 وجبة يوميًا بمركز سوهاج، و250 وجبة بكل من "البلينا، والمراغة، وقرية فزارة بالمراغة، وقرية نزلة عمارة بطهطا، وجرجا، ودار السلام"، على أن يتم توصيل الوجبات إلى المنازل لأصحاب الهمم، وكبار السن.