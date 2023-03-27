تعليق مثير من طارق يحيى على هزيمة الزمالك من البنك الأهلي

أعرب طارق يحيى، الإعلامي بقناة الزمالك ونجم النادي الأبيض السابق، عن غضبه الشديد تجاه لاعبي الفريق، بعد الخسارة (3-0) أمس الأحد أمام البنك الأهلي، في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقال طارق، في تصريحات عبر قناة الزمالك: “من يتخيل أن الزمالك يستقبل 3 أهداف في 7 دقائق! إنه أمر غير معقول.. هذا لن يحدث إذا كان الفريق يواجه ريال مدريد أو برشلونة”.

الزمالك بالناشئين أفضل!

وأضاف: “لو خاض الزمالك اللقاء بلاعبين من قطاع الناشئين، كان أداؤه سيصبح أفضل.. هز شباك الفريق بثلاثية في 7 دقائق لم يحدث في تاريخ الزمالك”.

ويعاني الفريق الأبيض بشدة هذا الموسم، حيث ودع دوري أبطال إفريقيا مبكرا من دور المجموعات، كما ابتعد بشدة عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، الذي توج بلقبه في آخر نسختين.