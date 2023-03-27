"بتاخد ملايين عذرك ايه".. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد ثلاثية البنك الأهلي

شن الإعلامي أحمد حسام ميدو، هجوما شديدا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر بكأس الرابطة.

وبتلك النتيجة ودع الزمالك كأس رابطة الأندية المصرية مبكرا بالخسارة على يد البنك الأهلي على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات دور ال16 بالبطولة.

وقال ميدو في تصريحاته تليفزيونية: "عايز اعرف ايه عذر لاعيبة الزمالك ولو كانوا قعدوا اسبوع بيلعبوا مكانوش هيجيبوا اجوان ومنظر الفرقة تزعل".

وتابع: "الزمالك يحتاج ثورة فنية تحت قيادة مدير فني كبير، واللاعيبة دي ملهاش عذر عندك جمهور، وبتاخد ملايين عذرك ايه".

وأضاف ميدو: "الزمالك لازم يحارب على المركز الثاني في الدوري عشان يلحق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

وأتم: "مفيش وقت الزمالك يضيعه، الزمالك محتاج ثورة فنية ومدرب معلم".

وجاءت أهداف البنك الأهلي في الدقيقة 84 عن طريق كريم بامبو، وسجل محمد هلال الهدف الثاني بالدقيقة 88، فيما سجل عبد الله جمعة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90+1.

وتأهل البنك الأهلي بقيادة مدربه القبرصي بابا فاسيليو إلى ربع النهائي ليضرب موعدا مع سيراميكا كليوباترا.

في المقابل ودع الزمالك بطولة كأس الرابطة، ليخسر الفريق ثاني ألقابه في الموسم الحالي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.