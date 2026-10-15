الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل بالهرم

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل محل أوكازيون بدائرة قسم شرطة الهرم، نتيجة حدوث ماس كهربائي وتم تحرير محضر بالواقعة.

كواليس نشوب حريق بالهرم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل محل أوكازيون بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، لإجراء الفحص اللازم والتعامل مع النيران.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب باللوحة الكهربائية الداخلية للمحل، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.