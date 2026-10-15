ارتفاع البانيه بالأسواق.. أسعار الدواجن اليوم الخميس

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 اكتوبر 1016 استقراراً نسبياً عقب الارتفاعات التي شهدتها اسعار الفراخ خلالالأسابيع الماضية ، ويحرص موقع صدى البلد على تقديم أسعار الدواجن اليوم ضمن نشرته الخدمية الإخباريةللمواطنين ..

أسعار الفراخ البيضاء اليوم



بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزارع 76 جنيها، بينما سجل 87 جنيها عند البيع للمستهلك





سعر البانيه اليوم



يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 200 و230 جنيه في الأسواق حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع .

أسعار الفراخ الساسو اليوم

بلغ كيلو الفراخ الساسو 96 جنيه داخل المزرعة ووصل إلى 106 جنيهات للمستهلك

اسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 100 جنيه في المزارع، مقابل 110 جنيهات في الأسواق.



أسعار الفراخ الأمهات اليوم

أما الدواجن الأمهات، فسجل سعر الكيلو نحو 70 جنيها داخل المزرعة ووصل إلى 80 جنيها في الأسواق.

أسعار البيض اليوم

أسعار كرتونة البيض في المزرعة (الجملة)

البيض الأبيض: من 110 إلى 113 جنيهاً

من 110 إلى 113 جنيهاً البيض الأحمر: من 112 إلى 118 جنيهاً

من 112 إلى 118 جنيهاً البيض البلدي: من 139 إلى 140 جنيهاً

أسعار كرتونة البيض للمستهلك في الأسواق

سعر البيض الأبيض: تسجل نحو 130 جنيهاً (وقد تصل إلى 140 جنيهاً في بعض المنافذ أو المتاجر الكبرى).

تسجل نحو 130 جنيهاً (وقد تصل إلى 140 جنيهاً في بعض المنافذ أو المتاجر الكبرى). سعر البيض الأحمر: تسجل نحو 145 جنيهاً

تسجل نحو 145 جنيهاً سعر البيض البلدي: تتراوح بين 140 إلى 143 جنيهاً

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

تكاليف الإنتاج والعرض والطلب تحدد الأسعار

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.

تصحيح السعر العادل

وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.