أول رد فعل من بابافاسيليو عقب فوز البنك الأهلي على الزمالك

عبر بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب الفوز علي الزمالك عن سعادته الكبيرة بإقصاء نادي الزمالك والصعود للدور القادم من بطوله كاس الرابطة .



وأكد المدير الفنى بأن فريق البنك الأهلي قد قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك نتيجة وأداء ،وأن كان هناك تركيز خططي رائع من جميع اللاعبين خاصة عند الاستحواذ علي الكرة .

وواصل بأن الفريق خلق فرص كثيرة امام مرمي الزمالك بفضل التحكم في الكرة واستغلال المساحات الخالية .



وأوضح "بابافاسيليو " بأن كان من المهم الدفع ببعض من العناصر الغائبة عن التشكيلة الرئيسية لتجهيزها للمباريات المقبلة مثل حمدي علاء ورزاق سيسيه وموسي دياوارا .

وأختتم حديثه بأنه فخور بجميع اللاعبين وسنبدأ في التحضير فورا لمباراة إنبي المهمة.