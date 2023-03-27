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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة بإسرائيل: حكومة نتنياهو أصبحت خطرًا على الأمن القومي

نتنياهو
نتنياهو

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو للتراجع عن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات واسعة بسبب هذا القرار.

وقال لابيد في تصريحات اليوم الاثنين، إن حكومة نتنياهو أصبحت خطرا على الأمن القومي، مضيفًا أنه أقال وزير الدفاع لأنه قال الحقيقة.

ولفت "نعول على قيادات الليكود لوقف "جنون" الحكومة"، موضحًا أن حكومة نتنياهو فقدت بوصلتها ولا تنظر للواقع.

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال “الهستدروت” أرنون بار دافيد  إلى إضراب عام "تاريخي" في محاولة لوقف قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال بار ديفيد: “نحن جميعًا قلقون بشأن مصير إسرائيل.. ومعًا نقول كفى”.

وأضاف: “لقد ضللنا طريقنا - الأمر لا يتعلق باليسار أو اليمين.. لم يعد بإمكاننا استقطاب الأمة.. قانون القضاء الإسرائيلي: إصلاح أم خراب؟.

وأشار بار ديفيد: "لقد فعلت كل ما في وسعي خلال الأسابيع الماضية لوقف الوضع"، مضيفًا أن الجهود باءت بالفشل.

ولفت: “نحن جميعًا نتكاتف لإغلاق إسرائيل ستغلق المراكز التجارية والمصانع وسيشمل الإضراب أيضا قطاع الصحة”.

وتابع أن الإضراب سيبدأ في أقرب وقت اليوم إذا لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف الإصلاح القضائي.

إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية تظاهرات

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