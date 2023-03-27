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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد فضح فنانة لـ ياسمين عز .. هل هناك حقن لتفتيح البشرة

صدى البلد

أثارت المذيعة ياسمين عز، جدلاً كبيرًا بسبب لون بشرتها حيث تداول الكثير صورة لها عن لون بشرتها في بداية حياتها  بعد ظهورها ببرنامج رامز نيفر ايند.

كما كشفت الفنانة سارة نخلة، عن وجود حقن لتفتيح بشرة الجسم لجأت إليها ياسمين عز وتعرف باسم حقن الجلوتاثيون.  

وأكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج  إخصائي جراحة التجميل، أن حقن الجلوتاثيون هي إحدى التقنيات المستخدمة لتفتيج البشرة، ولها تركيزات متعددة.

وأضافت: تعتمد على استخدام مادة الجلوتاثيون التي تعتبر أحد مضادات الأكسدة القوة التي تعمل على تخليص الجسم من السموم وتحفيز وتحفيز الخلايا والأنسجة.

وأوضحت: قد تعالج حقن الجلوتاثيون البقع واسمرار البشرة أو تصبغ الجلد لأنها تعمل على تثبيط إنزيم “تايروسينيز” المسئول عن تكوين صبغة الملامين فى الجلد، كما إنها تؤثر على خلايا الميلانوسيت أو الخلايا الصبغية وبالتالى فهي توقف عملية تصبغ الجلد وتفتح لون البشرة.

واسترسلت: حقن الجلوتاثيون تتكون من مواد طبيعية وأحماض أمينية مثل مواد الجلوتامين وسيستيين وجلايسين وهي مواد آمنة جداً للاستخدام ومصرح بها من منظمات الصحة العالمية ونادراً ما ينتج عن استخدامها أي آثار جانبية خطيرة.

تفتيح البشرة الفنانة سارة نخلة المذيعة ياسمين عز اسمرار البشرة برنامج رامز نيفر ايند رامز نيفر ايند ولاء أبو الحجاج

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