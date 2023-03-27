 رئيس ثقافة الشيوخ : الدراما والإعلام عبروا عن قضايا ذوى الإعاقة بإيجابية

أكد النائب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ،أهمية الدور الذى لعبه الإعلام فى تكثيف الوعي بقضايا ذوي الإعاقة فى مصر ،والذين يمثلون جزءا هاما من هذا المجتمع .

وقال الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم :أن الدراما والاعلام عبروا عن قضايا ذوى الاعاقة بايجابية خلال السنوات الاخيرة وهو أمر ملموس .

وأستطرد الدكتور محمود مسلم :هناك طاقات إبداعية من مذيعي ومذيعات قادرون بإختلاف والذين يعملون عبر قنوات مختلفة ،احتلوا مكانة مميزة لدى المشاهد المصري .

وأوضح الدكتور محمود مسلم إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بذوى الإعاقة ،كانت نقطة الأنطلاق لظهور مواهب مبدعة من ذوي الإعاقة فى كافة المجالات ،كما زاد من درجة الوعي لدى الشعب المصري .

وأشار الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائبين حياة خطاب وهشام سويلم بشأن تذليل المشكلات التى تواجه قادرون بأختلاف في مصر: هناك حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بذوى الإعاقة ،وربما يرجع السبب فى ذلك إلى حضور القيادة السياسية لأربع سنوات على التوالي فى حفل "قادرون باختلاف"،والذى ينظمه الاتحاد المصري للإعاقات برئاسة المهندسة أمل مبدى.

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن هناك فجوة بين وعى الشعب وتقديره لذوى الإعاقة والإجراءات الحكومية.مبينا إلى ضرورة تخصيص مستشفيات متخصصة أو اقسام للتعامل مع ذوى الاإعاقة

ولفت الدكتور محمود مسلم إلى تعاطف المجتمع ووعيه الكبير بقضايا ومشكلات قادرون باختلاف ،وهو ما يستلزم من الحكومة بذل مزيدا من الجهد لحل المشكلات التى تواجههم .