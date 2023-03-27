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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليار سهم نتيجة صفقة سعودية عملاقة.. أرامكو تستحوذ على شركة صينية

أرامكو
أرامكو

في صفقة سعودية عملاقة، استحوذت شركة "أرامكو" السعودية، على حصة 10 %،  ما يعادل مليار سهم في الشركة الصينية للبتروكيماويات "رونج شينج"،  وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وتُقدر قيمة الصفقة بـ 3.6 مليار دولار، وذلك بهدف توسيع نشاطها في الصين.

وذكرت الشركة، أن الصفقة تشمل تخصيص 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى مصفاة "رونج شنج" للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانج الشرقية على مدى 20 عاماً، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الصينية.

وأعلنت شركة رونج شينج للبتروكيماويات هذا النبأ في إفصاح لبورصة شنتشن الاثنين.

وذكر البيان، أن أرامكو ستقدم ائتماناً قدره 800 مليون دولار لشركة "رونج شنج" للشراء. وستستحوذ شركة أرامكو أوفرسيز، وهي شركة تابعة لأرامكو، على الأسهم.

من المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية عام 2023، بعد أن تخضع للموافقات التنظيمية.

ويوم أمس، اتفقت شركة أرامكو السعودية وشركاؤها مجموعة "نورينكو" ومجموعة"بانجين" الصناعية، بدء أعمال البناء في مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع بتروكيماويات في شمال شرق الصين.

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