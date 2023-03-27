رغم حاجتها لتعليم أولادها.. ساعدت غيرها بكل اللي معاها

أكدت صابرين، أنها تعمل عاملة نظافة في إحدى المدارس منذ عام 2013، مشيرة إلى أنه متزوجة ومعي ولدين، واحصل على راتب 2000 جنيه.

وقالت صابرين، خلال تصريحات لبرنامج "حياة كريمة"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه حصلت على شهادة الثانوية الأزهرية،، وعملت بعد ذلك

وتابعت صابرين، أنه “انا شغالة وبتعب عشان ولادي، ولو في مقدرتي اشتغل اكتر من شغلانة هشتغل عشان أعلم ولادي، ودايما بحمدر بنا على كل شئ”.

الهدية النقدية التي حصلت عليها

وقدم مقد برنامج حياه كريمة هدية نقدية بقيمة 500 جنيه لدعم صابرين، ولكن رغم ظروفها الصعبة، وحاجتها، إلا أن صابرين قررن أن تساعد سيدة مسنة على كرسي متحرك، وتعطي لها الهدية النقدية التي حصلت عليها.