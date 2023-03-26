حياة كريمة يساعد فرد أمن بمبلغ مادي لإعانته لشراء مستلزمات رياضية لابنه

عرض برنامج حياة كريمة، المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، قصة مواطن يعمل فرد أمن في نادي الصيد منذ 26 عاما ويحلم بأن يشتري أدوات الباسكت بول له.

والتقى فريق البرنامج بفرد أمن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ولديه ابن يريد أن يشتري أدوات رياضية ويقوم بادخار مبلغ شهري من مرتبه البسيطة حتي يستطيع أن يقوم بتوفير تلك الأدوات له، قائلا "ابني بيلعب باسكت حلو اوي .. بس الإمكانيات مش مساعداني اني اقف جنبه .. والحاجات دي تساوي 3500 وانا موفر منه 1200 وربنا يسهل وأكمل الباقي".

وتابع المواطن أن لديه ٢ من الأولاد وبنت فقط، وسعيد بحياته ولا يشعر بأي ضيق لأنه يسلم جميع أمور حياتهم لله، مشيراً إلى أن الله تعالي لم يتركه في حياته قط وسهل عليه جميع الأمور الصعبة التي كان يخافها من قبل.

وقدم مذيع برنامج حياة كريمة، مبلغا ماليا بقيمة 700 جنيه للمواطن حتى يستطيع تكملة المبلغ الذي يريد تكملته لشراء الأدوات لابنه.