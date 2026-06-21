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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. نجم سوبر يقود تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر

منتخب نيوزيلندا
منتخب نيوزيلندا
يسري غازي

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في ظهوره الرابع في كأس العالم عندما يواجه نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الاثنين على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة بالنسخة رقم 23 للبطولة التي انطلقت في 11 يونيو الجاري وتتواصل حتى 19 يوليو المقبل في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

اللقاء الذي يحمل الرقم 40 في هذه النسخة الاستثنائية ويُديره الحكم الإماراتي عمر العلي، يمثل أهمية قصوى لكلا الطرفين في حلمهما لتخطي مرحلة المجموعات لأول مرة بعد أن استهلا مشوارهما بتعادل بطعم الفوز،"الفراعنة" أمام منتخب بلجيكا (1 – 1) بتوقيع لاعب الوسط إمام عاشور و"الأبيض" أمام منتخب إيران (2 – 2) بفضل الثنائية التي أحرزها إيلياه جاست.

ومن المقرر أن يتم نقل مواجهة مصر ونيوزيلندا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب نيوزيلندا أمام مصر على النحو التالي: 

ماكس كروكومبي في حراسة المرمي 

ليبراتو كاكاتشي وفين سورمان ومايكل بوكسال وتيم باين وكالوم ماكوات وسارببريت سين وجو بيل وإليجاه جاست وماركو ستامنيك وكريس وود.

تاريخ المواجهات

في 22 مارس 2024 خاض "الفراعنة" أول لقاء لهم تحت قيادة الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وفازوا (1 – 0) من ركلة جزاء حصل عليها إمام عاشور و نفذها مصطفى محمد بنجاح في الدقيقة 29 من عمر اللقاء الذي أداره الإيفواري كليمين كابان، كان هذا الفوز هو الثاني وبنفس النتيجة بعد أن سجل إبراهيم حسن قبل 25 عاماً على هذا اللقاء هدف فوز مصر وبالتحديد في 15 يوليو 1999 بعد خمسة أيام من تعادل الطرفين (1 – 1) ودياً أيضاً في إطار تحضيراتهما لكأس القارات بالمكسيك، مواجهات تبرز تفوق "أبناء النيل" وتمنحهم أفضلية معنوية لتحقيق فوز تاريخي طال انتظاره منذ أول ظهور لهم في النسخة الإيطالية عام 1934.

منتخب مصر نيوزيلندا مونديال 2026 كأس العالم كريس وود

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