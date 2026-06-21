«مزرعتك في مصر» تنطلق بقوة.. أراضٍ زراعية للمصريين بالخارج وتمويل مصرفي متكامل

وقّع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، بروتوكولى تعاون بمقر المركز الرئيسى لبنك مصر، فى حضور عدد من قيادات الجانبين، وذلك بهدف دعم استثمارات المصريين بالخارج من المنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن أنشطة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ، وذلك فى إطار جهود شركة تنمية الريف المصرى الجديد لدعم مساعى الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج الزراعى الاستراتيجى.

يأتى البروتوكول الأول فى إطار مبادرة "مزرعتك فى مصر"، التى تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعى وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة.

ويستهدف بروتوكول التعاون الثانى، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الإئتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة، ومنها المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكى والطور وغيرها من مناطق المشروع.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن توقيع بروتوكولى التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعى وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضى المشروع القومى للمليون ونصف المليون فدان.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التى تنفذها الدولة المصرية فى العصر الحديث، حيث يعمل المشروع على استصلاح واستزراع وتنمية 1,5 مليون فدان وإقامة مجتمعات زراعية وعمرانية متكاملة تعتمد على أحدث النظم الزراعية والتكنولوجية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويدعم جهود الدولة فى تعزيز الأمن الغذائى.

وأشار إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من ٦٠٠ ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع.

وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من ٥٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه ، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائى والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمى.

كما أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن "الريف المصرى الجديد" لا يقتصر على النشاط الزراعى فقط، وإنما يمتد ليشمل أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والتصنيع الزراعى والخدمات اللوجستية والأنشطة المكملة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعى المصرى فى الجمهورية الجديدة.

وأكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة "مزرعتك فى مصر" تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التى أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة فى جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطنى ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الدولارية الداعمة للتنمية.

وأشار إلى أن الشراكة مع بنك مصر توفر مظلة مصرفية وتمويلية قوية وآمنة للمستثمرين والمستفيدين بأراضى المشروع القومى بشكلٍ عام وبمبادرة "مزرعتك فى مصر" بشكلٍ خاص، سواء فيما يتعلق باستقبال التحويلات الدولارية الخاصة بالمبادرة أو من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل مناطق المشروع المختلفة، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

من جانبه، صرّح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتى فى إطار استراتيجية "بنك مصر" الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التى تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً حرص البنك على تقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم فى جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعى والإنتاج التنموى، بما يُعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف هشام عكاشه أن "بنك مصر" يولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن البنك يسعى دائماً إلى تعزيز الشراكات الفعالة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية ودعم الاقتصاد المصرى.

كما أكد أن "بنك مصر" يعمل جاهداً على تقديم نموذج إيجابى يُحتذى به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل، وتعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية فى كافة المبادرات والشراكات التى تعود بالنفع على الأفراد، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس إلتزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.