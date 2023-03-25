برنامج حياة كريمة يهدي نجارا مبلغاً ماليا لمساعدته في تجهيز ابنته

عرض برنامج حياة كريمة، المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، قصة نجارا يعمل باليومية.

والتقى فريق البرنامج بعامل يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ولديه ابن مريض مصاب بكهرباء زيادة على المخ، حيث قال العامل: "أنا بشتغل من 40 سنة في مهنة النجارة ولا أحد يعمل في البيت غيري، وولادي رأس مالي في الدنيا".

وأضاف: "عندى 5 أولاد وفيها ولد مريض عنده كهرباء على المخ.. الحمدلله ربنا بيرزق والبيت مش ناقصة حاجة لافتا: "كنت شايل هم جهاز بنتى".

وقدم مذيع برنامج حياة كريمة، مبلغ مالي 500 جنيها للنجار، وذهب بعيدا وبعد مرور فترة من الزمن، جاء رجل للنجار وتحدث في الهاتف أمامه مع زوجته التي طلبت منه 400 جنيها لابنته للجامعة".

ووقف النجار بجوار العامل وقدم له المبلغ المالي الذي أهداه له فريق برنامج "حياة كريمة"، قائلا: "خد 400 وأنا هأخذ 100 جنيه".

وأهدى برنامج حياة كريمة ميدالية رمزية من حياة كريمة تعبيرا عن امتنانه للموقف الذى أقدمت عليه، فضلا عن مبلغ من المال لجهاز ابنته.