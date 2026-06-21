الهند والاتحاد الأوروبي يقتربان من إقرار أكبر اتفاق تجاري بحلول ديسمبر

أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال اليوم /الأحد/ أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقية التجارة الحرة بحلول ديسمبر المقبل، على أن يبدأ تنفيذها خلال فبراير أو مارس من العام القادم. وكان الجانبان قد أعلنا في 27 يناير الماضي استكمال المفاوضات الخاصة بما وصف بـ"أم الاتفاقيات".



ونقلت صحيفة "بيزنيس ستاندارد" عن جويال، خلال لقاء مع محاسبين قانونيين في مومباي، إن الاتفاق سيفتح تقريباً كامل السوق الأوروبية أمام الصادرات الهندية مع رسوم شبه صفرية، مشيراً إلى أن نحو 93% من السلع الهندية ستحصل على دخول معفى من الرسوم إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، ستصبح واردات السيارات الفاخرة والنبيذ الأوروبي أقل تكلفة في السوق الهندية.



وأضاف الوزير أن الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، جيميسون جرير، سيزور الهند هذا الأسبوع لاستئناف محادثات اتفاق تجاري ثنائي، مؤكداً أن "العالم كله ينظر إلى الهند" في ظل توسع دورها الاقتصادي.



ويمثل الاقتصادان الهندي والأوروبي مجتمعين نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقرب من ثلث التجارة الدولية، أي ما يعادل 11 تريليون دولار من أصل 33 تريليوناً.



وفي تصريحات لاحقة للصحفيين، قال جويال إن رئيس الوزراء الكندي أعرب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا عن رغبته في إتمام اتفاق التجارة الحرة مع الهند هذا العام.

وكانت الهند وكندا قد عقدتا الجولة الثانية من مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو الماضي.

