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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يستقبلان بعثة المنتخب الأولمبي .. شاهد

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل المنتخب الأولمبي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على استقبال بعثة المنتخب الأولمبي في مطار القاهرة الدولي، 

جاء ذلك عقب فوز المنتخب الأولمبي على زامبيا بنتيجة 2 / 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب، والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

وقدم صبحي وعلام التهنئة لبعثة المنتخب الأوليمبي، كما أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كامل الدعم للمنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة، سواءً على صعيد المعسكرات أو المباريات الودية، خلال مرحلة الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

كما وعد وزير الشباب والرياضة مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم كل سبل الدعم للمنتخبات المصرية على الصعيدين المادي والمعنوي.

المنتخب الأولمبي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم زامبيا

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