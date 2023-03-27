برلماني: تخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أسعد ملايين المصريين

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه، لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، قائلا إنه قرار الساعة وفي وقته تماما، ويؤكد انحياز الرئيس السيسي لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم بشكل عملي وقرارات فاعلة.

ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الرئيس تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، لانهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى أنه يكشف اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط، كما أن القرار أدخل الفرحة على ملايين المصريين وآلاف من أسر المرضي، ويؤكد أن الصحة أولوية أولى للدولة المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري البسيط، وخدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، وهى موجهة لكل المصريين، وقائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، وهى تنضم لعشرات المبادرات الرئاسية الأخرى في هذا الصدد، فالصحة أولوية حقيقية.

واختتم نائب الاسكندريه بالتأكيد على أن السنوات الماضية شهدت طفرة حقيقية غير مسبوقة، في ملف الصحة، ومبادرات 100 مليون صحة وصحة المرأة والطفل وغيرها، تؤكد ما تحقق من جهود بارزة وهائلة وانجازات في مجال الصحة.