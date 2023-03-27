عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أسعد ملايين المصريين

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب،  أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه، لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، قائلا إنه قرار الساعة وفي وقته تماما، ويؤكد انحياز الرئيس السيسي لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم بشكل عملي وقرارات فاعلة.

ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الرئيس تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، لانهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى أنه يكشف اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط، كما أن القرار أدخل الفرحة على ملايين المصريين وآلاف من أسر المرضي، ويؤكد أن الصحة أولوية أولى للدولة المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري البسيط، وخدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، وهى موجهة لكل المصريين، وقائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، وهى تنضم لعشرات المبادرات الرئاسية الأخرى في هذا الصدد، فالصحة أولوية حقيقية.

واختتم نائب الاسكندريه بالتأكيد على أن السنوات الماضية شهدت طفرة حقيقية غير مسبوقة، في ملف الصحة، ومبادرات 100 مليون صحة وصحة المرأة والطفل وغيرها، تؤكد ما تحقق من جهود بارزة وهائلة وانجازات في مجال الصحة.

قوائم الانتظار مجلس النواب الرئيس السيسي الاسكندرية صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

قصة قابيل وهابيل وأول جريمة في التاريخ.. أزهري يوضح

تخفيض 70% في سعر تويوتا كورولا 2023 .. تفاصيل

يقضي على هيمنة سامسونج.. اعرف تفاصيل هاتف أوبو Find N3 قبل طرحه

معدات ثقيلة وأدوية وإدارة منشآت.. تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات

بالفيديو..أمطار غزيرة في السعودية..والدفاع المدني يحذر المواطنين

منتخب فرنسا يهزم إيرلندا 1-0 في تصفيات يورو 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

في رمضان| هذه الأبراج تكشف الأكاذيب بسهولة…هل أنت منهم؟

ظاهرة تحدث في السماء الآن حذر منها خبير الزلازل الهولندي

فيديو

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

واخدة حقن عشان تبيضي.. سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة برد عنيف

الفلك يحسم حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ