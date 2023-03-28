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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من لندن.. ظهور مميز للنني وأبنائه في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر النني برفقة ابنائه، وعلق: “عالمي” وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره خلال التعليقات.

وكان الدولي المصري محمد النني جدد تعاقده مؤخرا مع نادي آرسنال الإنجليزي، حتى نهاية موسم 2023-2024.

ويخضع محمد النني لتدريبات تأهيلية في نادي آرسنال، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، في شهر يناير الماضي.

ولم يحدد نادي آرسنال موعد عودة محمد النني للمشاركة مع الفريق.

ويعد محمد النني أحد قادة آرسنال الإنجليزي، حيث انضم النجم المصري إلى صفوف الجانرز في عام 2016، قادما من بازل السويسري.

محمد النني ارسنال الانجليزي نادي أرسنال الإنجليزي

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