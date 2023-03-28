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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

العربي الناصري: استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي يرسي دعائم الديموقراطية الحقيقية

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه يدعم إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة والتي تعتمد على النزاهة والشفافية.

وتابع أبو العلا في تصريحاته لـ "صدى البلد" ان استجابة الرئيس السيسي تعد ضمانة لأي عملية انتخابية بسبب الإشراف القضائي الكامل، موضحا أن مصر تمتلك قيادة حكيمة تعمل بكافة جهوده على إرساء دعائم الديمقراطية الحقيقية.

وأردف رئيس الحزب الناصري أن استجابة الرئيس لهذا الاقتراح، تعد الأولى لنتائج الحوار الوطني، وهو الأمر الذي يؤكد جدية الحوار الوطنى، وخروجه بنتائج فعالة  وتوصيات هامة ستكون ضمن اهتمامات الدولة.

ورد أبو العلا على  المشككين بجدوى الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يسير بخطى محسوبة وثابتة، وسينجم عنه قرارات  تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع.

 

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