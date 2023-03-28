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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موائد الإفطار الجماعي بقرى النوبة في أسوان لا تخلو من الألفة.. شاهد

أكبر موائد للإفطار
أكبر موائد للإفطار الجماعى بقرى النوبة

أيام وليالى شهر رمضان المبارك  مصدر لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسرور والسعادة على الأسر لما تحققه وتجسده من مشاعر طيبة للم الشمل، وإعلاء لروح الوحدة والمحبة والألفة

ونعرض عبر منصة " صدى البلد " هذه الأجواء داخل محافظة أسوان، ولدى أبناء النوبة الذين يحرصون على التجمع فى مكان واحد لتناول وجبات الإفطار سوياً ، مع إحياء ليالى شهر الصيام فى القرى النوبية بما تحويه هذه الليالى من احتفالات وإبتهالات ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المعظم.

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أبناء النوبة 

ويفضل أبناء النوبة الإفطار فى شهر رمضان من خلال الإفطار فى صوانى الألمونيوم ، وإعداد الوجبات من العصائر والمشروبات والأطعمة المختلفة فى أكبر مائدة داخل القرى والجزر الموجودة  بإعتبار ذلك من العادات والتقاليد والطقوس المتوارثة والمرتبطة بشهر الصوم حيث يتوارثها الأجيال جيل بعد جيل. 

ونجد أنه من أبرز القرى والجزر التى تشهد هذه الأجواء للم الشمل نجد جزيرتى "هيسا" و"تنقار" فى أسوان، والتى تعم فيها أجواء البهجة وعلامات السرور فى الشوارع وعلى وجوه الأطفال والكبار إحتفالاً بقدوم شهر رمضان ، فضلاً عن تعليق الزينة فى الشوارع، وإعلاء مكبرات الأصوات التى تعكس الفرحة بحلول الشهر الكريم، وتعالت أصوات الناس بكلمات نوبية يتبادلون فيها التهانى بشهر رمضان المعظم .

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لم الشمل 

ويشارك جميع أهل هذه الجزر النوبية فى إعداد موائد الإفطار بعد أن خصصوا يوماً للإفطار الجماعى داخل الجزيرة، وبأعداد كبيرة مستقبلين بذلك عشرات الضيوف أيضاً من خارج النوبة، ويحرصون على إعداد الطعام والمشروبات المميزة التى تشتهر بها النوبة وتتعلق بشهر رمضان. 

وأكد الكثيرين من أهالى النوبة على أن الهدف من مشاركة الإفطار الجماعى هو لم الشمل، ومواصلة مشاعر الألفة والترابط بين أبناء النوبة فيما بعضهم ومع الآخرين ، وهذا التجمع السنوى فى الإفطار هو من العادات الجميلة التى لا يزال يحرص عليها أبناء النوبة ويغرسون معانيها فى أبنائهم حتى يستمروا فى الحفاظ على إقامتها سنوياً بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

وكان قد تم الإلتزام بعدم إطفاء أى أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأى شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة حيث أنه لابد على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل تنفيذ ذلك. 

وتم إعطاء توجيهات للجهات المختلفة بالمشاركة فى هذا الحدث الهام من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة ، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية .

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