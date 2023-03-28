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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنكر و موكب التراويح..تعرف على عادات شهر رمضان في العصر العباسي

صدى البلد

كان شهر رمضان في العصر العباسي  شهرا  جميلاً أحبه خلفاء الدولة العباسية وأعطوه مكانة عالية وكانت لهم طقوس مميزة ومنها.

تحري الهلال : 
قبل رمضان كان الخليفة بنفسه يشرف على تحري الهلال فيذهب بنفسه الى المرصد الفلكي لتحري هذا الامر العظيم .

 تفقد المساجد : 
في اول ايام شهر رمضان يتجول الخليفة العباسي ومجموعة من القضاة في مختلف البلاد لتفقد الإنارة وتحضيرات المساجد، بالإضافة إلى تخصيص الدولة لجزء من المال لشراء البخور الهندي والكافور والمسك الذي كان يوزع على المساجد .

 تفقد المحتاجين : 
كان الخلفاء يحرصون بأنفسهم على أن يخرجوا لتوزيع الطعام والنقود على الدكاكين المجانية المخصصة للفقراء والمحتاجين .

زيادة الرواتب : 
إهتم الخلفاء العباسيين بزيادة الرواتب في رمضان وصرف رواتب إضافية لأرباب الوظائف وحملة العلم والأيتام وغيرهم .

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 الإفطار الجماعي :  
كان الخلفاء العباسيون في عدد من ايام رمضان يمدوا الموائد ببهو قصرهم لإفطار المسلمين .

 الإفطار الفردي : 
كان عدد من الخلفاء العباسيون يحبون الانعزال في عدد من ايام رمضان فيكون افطارهم في قبة قصرهم، حيث يبقى الخليفة جالسا منتظرا غياب الشمس .

 التنكر : 
عرف عن عدد من الخلفاء التنكر لتفقد احوال المسلمين ومن اشهر من انتهج هذا الامر هارون الرشيد والخليفة المستنصر .

 موكب التراويح : 
كان للخلفاء العباسيون موكب في اثناء ذهابهم لصلاة التراويح مع المسلمين حيث يكون الخليفة راكبا الطيارة - شبيهة بالسفينة لكن يحملها الرجال - فيراه المسلمون بشكل يومي .

المساجد المفضلة : 
 كان الخلفاء العباسيون يصلون في مختلف المساجد في مختلف البلاد ولكن خلفاء بغداد فضلوا مسجد المنصور وخلفاء سامراء فضلوا الملوية وخلفاء مصر فضلوا مسجد السيدة نفيسة .

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