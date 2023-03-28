في 15 عاما.. الدفاع الأمريكية تكشف خطة الصين للهيمنة على محيط الهادئ

قال رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، إن الصين تخطط للهيمنة على غرب المحيط الهادئ خلال 10 إلى 15 سنة.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي، خلال تصريحات له اليوم، أن هناك سباق تسلح غرب المحيط الهادئ ونراقب الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، أن قطع هندوراس علاقتها الدبلوماسية مع تايوان، هو أمر طبيعي، حيث أن هندوراس التزمت بمبدأ صين واحدة.

وفيما يتعلق بالإدعاءات الأمريكية بأن الصين أجبرت هندوراس علي ذلك، قالت، لا يمكن الرد علي ذلك إلا باستخدام قصيدة صينية قديمة، "مر القارب بآلاف الجبال مع صراخ القردة بلا نهاية". حسبما ذكر موقع “جلوبال تايمز” الصيني.

وقد أصدرت وزارة خارجية هندوراس بيانًا أعلنت فيه رسميًا قطع "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان الصينية، بعد الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الصيني ونظيره الهندوراسي.