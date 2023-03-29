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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتشتريها تاني .. طريقة عمل «أم على» في دقائق

أم علي
أم علي

تُعد أم علي  من أشهر الحلويات على العديد من موائد رمضان فهي حلوى سريعة التحضير ولن تكلفك الكثير في إعدادها.. إليك أكثر من طريقة لعمل حلوى "أم على" وفقًا لموقع DELISH.

طريقة عمل أم علي :
المقادير

نصف كوب صنوبر

ربع كوب فستق مفروم

نصف كوب جوز هند محلى مقشر

فطير 

5 أكواب حليب

1 كوب سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب زبيب

نصف كوب لوز مقشر

طريقة تحضير حلوى «أم علي» بالخطوات 

1-عليك البدء بتسخين الفرن عند درجة حرارة  200 درجة مئوية وقومي بفرد  الفطيرة، اخبزيها لمدة 15 دقيقة في الفرن حتى تكتسب اللون البني الذهبي.
2-في وعاء كبير قطعي  الفطير إلى قطع، وضعي المكسرات وتصب في طبق زجاجي وتوزع بالتساوي.
3-يُسكب الحليب في وعاء ويُضاف السكر والفانيليا وقومي بتسخينها ويُسكب المزيج في صينية فرن وترك  لمدة 15 دقيقة في الفرن نخرجه من الفرن ونتركه لدقائق وتقدم.

أم على طريقة عمل أم على تحضير حلوى أم على

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