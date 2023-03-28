برعاية مؤسسة أبو العينين.. علي جمعة يعلن الفائز الخامس بمسابقة وفوق كل ذي علم.. فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز الخامس في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» بـ 10 آلاف جنيه برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

قال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة كان عن «ما هي أول غزة في الإسلام؟».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي غزة الأبواء.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في سؤال الحلقة الثالثة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة وبرعاية مؤسسة أبو العينين، هو: ماجد محمد محمود آدم، من محافظة الغربية.