عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برعاية مؤسسة أبو العينين.. علي جمعة يعلن الفائز الخامس بمسابقة وفوق كل ذي علم.. فيديو

على جمعة
على جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز الخامس في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» بـ 10 آلاف جنيه برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

قال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة كان عن «ما هي أول غزة في الإسلام؟».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي غزة الأبواء.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في سؤال الحلقة الثالثة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة وبرعاية مؤسسة أبو العينين، هو: ماجد محمد محمود آدم، من محافظة الغربية. 

مفتى الجمهورية الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء مؤسسة ابو العينين قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

عاجل..محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

قرار عاجل حول أموال نظام صدام حسين في العراق

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأسماك بالأسواق

الوظائف المطلوبة في كندا 2023-2024 وطريقة التقديم للهجرة

توابعه كارثية.. تحذير مرعب من زلزال إسطنبول الكبير بـ تركيا

وفوق كل ذي علم عليم.. علي جمعة: عند التهنئة نقول ألف مبارك وليس مبروك

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس

مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

الهرشة السابعة الحلقة 6.. أمينة خليل تتمسك بعملها وترفض رغبة أدم

فيديو

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ