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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بشمال سيناء

تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات بشمال سيناء

كرم حزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء ، اليوم عدداً من الأمهات المثاليات بمحافظة شمال سيناء والتي تنظمها أمانة المراة بقيادة دكتور عبير حجاب  ، وذلك بقاعة مركز شباب العريش  ،إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ومشاركته الدائمة في خدمة المواطنين ودعم مؤسسات الدولة في كافة المجالات،  تحت رعاية النائب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ  ، وتنفيذاً لتوجيهات النائب المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام. 



الأمهات المثاليات  :

 

وقد تم  تكريم أربعة أمهات مثاليات على مستوى محافظة شمال سيناء والذي وقع عليهن الاختيار طبقاً لشروط ومعايير المسابقة والتى تم الإعلان عنها مسبقاً.
وفازت بجائزة ام الشهيد الحاجة حسنية محمدعبدالعزيز من مدينة رفح 
وفازت بجائزة أم ذوي الهمم  الاستاذه مريم عيد سليمان مدينة الحسنة "القسيمة".
وفازت بجائزة الأم المثالية القائدة دكتور أمل سليمان الخليلي مدينة العريش.
وفازت بجائزة الأم المكافحة والمجتهده دكتور أسماء رأفت محمد مدينة العريش.
 

وحصلت كل منهن على مبلغ 5 آلاف جنية مقدمة من أمانة الحزب تقديراً لهن ولدورهن المتميز في المجتمع..بالإضافة لشهادة تكريم  من حزب مستقبل وطن  ، كما تم تكريم عدداً من الأمهات والسيدات المتميزات في المجتمع السيناوي اللاتي  لهن دور إيجابي في المجتمع. 

ويؤكد حزب مستقبل وطن بشمال سينا على دعمه الدائم للمراة السيناوية ولكل النماذج المشرفة والمتميزة في المجتمع السيناوي..وإن هذا التكريم يأتي تقديراً من أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء للأمهات ودورهن في رعاية وتنشئة أجيال صالحة ومتميزة لمجتمعها ووطنها ودينها.

 

حضر الحفل كل من: يسري جاسر أمين تنظيم المحافظة وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم وأمين التعليم والبحث العلمي  والأستاذ علي غيط مدير مديرية التضامن بشمال سيناء والدكتور سليمان عرادة الأمين المساعد  ،  والدكتورة عبير حجاب أمين المرأة ، و خالد عبدالعاطي،  و المهندسة ليلي مرتجي ، والدكتور رائد عبد الناصر،  والمهندس محمود آيوب،  ورضا عروج اعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء الاقسام  ،وعدد من سيدات ورموز المجتمع السيناوي.
 

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محافظة شمال سيناء تحتفل بالأمهات المثاليات لهذا العام.. صور

سيناء الامهات المثاليات حزب مستقبل وطن

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